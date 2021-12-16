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Dünya, Koronavirüs

AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için üretilen ilaçların aşılarda olduğu gibi AB ülkelerince ortaklaşa alınmasına yönelik çalışmaların ilerletilmesini istedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.12.2021
AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor

Brüksel

AB Liderler Zirvesi devam ederken, salgınla ilgili görüşmelerin ardından zirve bildirisinin Kovid-19 ile ilgili kısmı kamuoyuna açıklandı.

Bildiride, Omicron varyantının Avrupa genelinde yayılması ve vaka sayılarındaki artışa karşı aşılamaların artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Bildiride, "Aşılamaya ek olarak Kovid-19 ilaçlarına ilişkin, ortak temin dahil, AB stratejisinin uygulanması ileri taşınmalıdır." ifadesi yer aldı.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarının üretilmesinden sonra aşıları AB ülkeleri adına topluca satın almış, bu sayede aşıların daha ucuza temin edildiği bildirilmişti.

AB liderleri, ülkelerin seyahatler konusunda serbest dolaşımı orantısız şekilde engellememesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca AB ülkelerinde seyahatlerde kullanılan AB Dijital Kovid Sertifikası'nın ne kadar süreyle geçerli olacağına ilişkin koordineli bir yaklaşım sergilenmesi istendi ve AB Komisyonunun buna ilişkin yasal çalışma yapacağı belirtildi.

Liderler, salgının küresel iş birliği ile üstesinden gelineceğini, başta Afrika ülkeleri olmak üzere AB'nin küresel çapta aşılamaların artırılması için aşı hibesi ve ihracatın sürdüreceğini ifade etti.

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