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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım yapacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım yapacaklarını açıkladı.

Ömer Tuğrul Çam, Ata Ufuk Şeker   | 03.03.2022
AB Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım yapacak

Brüksel

Von der Leyen, Romanya'yı ziyaretinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceklerini belirten von der Leyen, buna 500 milyon avroluk insani yardımın dahil olduğunu söyledi.

Yardımın AB bütçesinden yapılacağını kaydeden von der Leyen, "Daha fazlası da gelecek." ifadesini kullandı.

AB, önceki günlerde Ukrayna'ya ayrıca 500 milyon avroluk askeri yardım yapılacağını açıklamıştı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyelik başvurusu hakkındaki soru üzerine de bu ülkeye adaylık verilmesi konusunu AB ülkelerinin liderleriyle konuşacaklarını ifade ederek, "Önceliğimiz savaşı sonlandırmak." dedi.

Von der Leyen, Ukrayna'daki savaştan kaçarak komşu ülkelere sığınanlar için de Moldova'ya insani ve tıbbi yardım göndereceklerini, Romanya'da bir sivil koruma merkezi oluşturacaklarını aktardı.

İlave yaptırım gelebilir

AB'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik şimdiye kadar 3 yaptırım paketi uygulamaya koyduğuna işaret eden von der Leyen, "Eğer durum daha da kötüleşirse ilave adım atacağız." dedi.

Von der Leyen, amaçlarının Kremlin'in komşularıyla savaşma kapasitesini düşürmek olduğunu vurgulayarak, mevcut yaptırımların Rus ekonomisini olumsuz etkilemeye başladığını anlattı.

AB'nin enerji arzını çeşitlendirmekte kararlı olduklarına dikkati çeken von der Leyen, "Rusya gaz, petrol ve kömüründen bağımsız olmalıyız." diye konuştu.

Von der Leyen, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdıklarını belirtti.

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