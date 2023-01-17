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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'daki savaş suçları için uluslararası mahkeme istiyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini, bu suçların cezasız kalmaması için bir uluslararası mahkeme kurulması gerektiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.01.2023
AB, Ukrayna'daki savaş suçları için uluslararası mahkeme istiyor Fotoğraf: Pavlo Palamarchuk/AA

Brüksel

AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "Ukrayna'ya karşı işlenen suçlar için mahkeme kurulması" konusundaki oturumda konuştu.

AB olarak Ukrayna'da işlenen suçların faillerinin cezalandırılması konusundaki çabalara "sarsılmaz" destek sunduklarını aktaran Reynders, "Suçluların adalet önüne çıkarılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Reynders, bu kapsamda Ukraynalı savcıların delil toplama çalışmalarına yardım sunduklarını, ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) destek verdiklerini aktardı.

AB'nin ceza yargılaması kurumu Eurojust ile polis teşkilatı Europol'un da bu kapsamdaki çalışmalara katıldığını kaydeden Reynders, Ukrayna'da işlenen suçları cezalandıracak bir uluslararası mahkeme kurulması, bu mahkemenin uluslararası camia adına uluslararası hukuk temelinde çalışması gerektiğini söyledi.

Bu amaçla öncelikle bir "uluslararası soruşturma bürosu" kurulmasını amaçladıklarını aktaran Reynders, büronun kurulması konusunda Eurojust, UCM ve Ukrayna makamları arasında görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

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