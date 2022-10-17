Dolar
18.57
Euro
18.27
Altın
1,656.88
ETH/USDT
1,320.80
BTC/USDT
19,528.00
BIST 100
3,847.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya sağlanan destek kapsamında 15 bin ordu personelini eğitecek askeri misyon kurma kararı aldı.

Selen Temizer   | 17.10.2022
AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında, Ukrayna'nın talebi üzerine AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM Ukrayna) kurma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, misyonun amacının, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü savunmasına, egemenliğini etkin şekilde kullanmasına ve sivilleri korumasına izin vermek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları etkin şekilde yürütme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak" olduğu belirtildi.

AB topraklarında faaliyet gösterecek

Ukrayna ordusuna bireysel, toplu ve özel eğitim verileceği, eğitimi destekleyen üye ülkelerin faaliyetlerinin koordinasyonu ve senkronizasyonun sağlanacağı ifade edilen açıklamada, misyonun, AB üyesi ülkelerin topraklarında faaliyet göstereceği vurgulandı.

Açıklamada, misyonun merkezinin Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi EEAS binasında olacağı, EEAS bünyesindeki Askeri Planlama ve Davranış Kabiliyeti (MPCC) Direktörü Koramiral Herve Blejean tarafından komuta edileceği bilgisi paylaşıldı.

Kasım ortasında faaliyete geçmesi planlanan misyonun görev süresinin başlangıçta 2 yıl olacağı kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanları toplantısı girişinde yaptığı açıklamada, misyonun Fransa ya da Almanya'nın eğitim misyonlarına alternatif olmayacağına dikkati çekti.

Borrell, "Bu yüksek düzeyli bir eğitim, sadece askerler için değil komutanlar için de. Bu misyon, savaştan önce zaten konuşuluyordu. Şimdi bunu yapmak mümkün. Üye ülkelerin tümünün kapasitelerini bir araya getirdiğimizde çok daha iyi bir şey sunulacağına eminim." diye konuştu.

6'ncı yardım paketi

Dışişleri bakanları, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerindeki 6'ncı askeri yardım paketi üzerinde de anlaştı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, miktarın 490 milyonu silah, kalanı ise kişisel koruyucu ekipman, ilk yardım çantaları ve yakıt gibi malzemelerinin sağlanmasını kapsayacak. Böylece AB'nin Ukrayna'ya 28 Şubat'ta başlattığı askeri yardımların toplam miktarı 3 milyar avronun üstüne çıkmış oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis algı operasyonuna girişmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyetini kabul etti
Bakan Kirişci, personelinden üreticilerin sorunları için inisiyatif almalarını istedi
Edirne'de Meriç Nehri kenarına yapılacak Millet Bahçesi doğal dokuya uygun olacak

Benzer haberler

AB, Azerbaycan-Ermenistan sınırına sivil misyon gönderiyor

AB, Azerbaycan-Ermenistan sınırına sivil misyon gönderiyor

Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik

AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor

Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü
AB'den İran İletişim Bakanı Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye yaptırım

AB'den İran İletişim Bakanı Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye yaptırım
Medvedev'den, İsrail'in Ukrayna'ya olası silah sevkiyatına ilişkin değerlendirme

Medvedev'den, İsrail'in Ukrayna'ya olası silah sevkiyatına ilişkin değerlendirme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet