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Dünya

AB: Suriye rejiminin sivillere saldırısı kabul edilemez

Avrupa Birliği, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de bir çadır kampında 12 sivilin ölümüne neden olan saldırısını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Yusuf Hatip   | 22.11.2019
AB: Suriye rejiminin sivillere saldırısı kabul edilemez

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yayımladığı deklarasyonda, "Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından sağlık ve eğitim tesisleri dahil olmak üzere kritik sivil altyapıya yönelik ayrım yapılmaksızın yapılan saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalı.” uyarısında bulundu.

Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Mogherini, "Ülke içinde yerlerinden edilmiş sivillerin kampına yapılan saldırılar ve Türkiye sınırına yakın bir sağlık tesisinin bombalanması Suriye'nin kuzey batısındaki kötüleşen durumu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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