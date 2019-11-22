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Dünya

Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı başka bölgeye taşınacak

IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "En geç iki ya da üç hafta içinde bu kampı (Vucjak) kapatıp daha uygun bir bölgeye taşınmasını sağlayacağız." dedi.

Sanela Crnovrsanin   | 22.11.2019
Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı başka bölgeye taşınacak

Saraybosna

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan ve yüzlerce düzensiz göçmenin kötü koşullarda yaşadığı Vucjak Kampı'nın daha uygun bir bölgeye taşınacağını söyledi.

Bosna Hersek'e iki günlük ziyaret gerçekleştiren Kınık, başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra Avrupa Birliği (AB), BM ve Kızılhaç yetkilileri ile görüştü.

Temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunana Kınık, dün Vucjak Kampı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Una -Sana Kantonu'ndaki Vucjak Kampı, ne insani yardım aktörlerine ne de Bosna Hersek'e yakışıyor." dedi.

Çadır kampın bulunduğu bölgenin bir geçiş bölgesi olduğunu aktaran Kınık, "İnsanlar sokaklarda, boş binalarda, fabrikalarda yaşıyor. Fırsatını bulduğu zaman da Hırvatistan'a geçmeye gayret ediyorlar. Polis, bu insanları sokaklarda bulduğunda Vucjak Kampı'na getiriyor." diye konuştu.

Kınık, Vucjak Kampı'nın aslında sahipsiz olduğunu belirterek, kampta Türk Kızılay çadırları ve Kızılhaç gönüllüleri olsa da bu yardımların mecburen yürütüldüğünü kaydetti.

Yetkililerle görüşüp anlaştıklarını aktaran Kınık, "En geç iki ya da üç hafta içinde bu kampı kapatıp daha uygun bir bölgeye taşınmasını sağlayacağız." dedi.

Kınık, göç krizinin Avrupa'nın tamamını etkilediğini belirterek, "Bu sadece Hırvatistan'a ya da Bosna Hersek'e yüklenebilecek bir yük değil. Bu büyük krizin küresel anlamda ele alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sınırlardaki kötü davranışlara dikkati çekti

Temaslarında bu bölgedeki göçmenlerin karşılaştığı kötü davranışları, işkenceleri, polislerin ve güç kullanan unsurların yaptığı ihlalleri de anlattıklarını söyleyen Kınık, bunların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kınık, özellikle Hırvatistan tarafındaki büyük sıkıntıların artık gizlenemez boyutta olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede insan hakkı ihlalleri konusunu da gündeme getirdiklerini söyledi.

Düzensiz göçmenler arasında tek başına seyahat eden çocukların da olduğuna dikkati çeken Kınık, "Bunların korunması konusunda ayrı bir çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade ettik. Bizim de bu anlamda destek olacağımızı söyledik." dedi.

Kınık, Türk Kızılay olarak da bölgeye yükün hafifletilmesi açısından insani yardım gönderdiklerini dile getirerek, yardımların en kısa zamanda ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

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