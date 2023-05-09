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Dünya

AB: Sudan'da topyekun bir savaş riski katlanarak artıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Sudan'da topyekun bir savaş riskinin katlanarak arttığı uyarısında bulundu.

Selen Temizer, Ömer Erdem, Ahmed Satti  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
AB: Sudan'da topyekun bir savaş riski katlanarak artıyor Fotoğraf: Ahmed Satti/AA

Brüksel/Hartum

Varhelyi, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda düzenlenen "Sudan" konulu oturumda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına konuştu.

AB'nin çatışmaları ve insan hakları ihlallerini kınadığını belirten Varhelyi, "Çatışma başladığından bu yana 500'den fazla kişi öldü ve 6 bin kişi yaralandı." dedi.

Varhelyi, bu rakamların yalnızca başkent Hartum'dan ulaştığını, çevredeki durumun daha vahim olduğunu vurguladı.

1700 civarı AB vatandaşının çoğunun tahliye edildiğini ve ülkedeki AB misyonunun tahliyeleri organize etmeye devam ettiğini aktaran Varhelyi, şöyle devam etti:

"Tüm uluslararası aktörlerle koordineli çabalarla siyasi bir çözüm için zorlamaya devam edeceğiz. AB'nin kısa vadeli hedefi, sivillerin güvenliğe kavuşmasını ve insani yardım aktörlerinin kurtarma çalışmalarına izin vermek için sürdürülebilir bir ateşkesin kurulmasına katkıda bulunmaktır."

​​​​​​​Varhelyi, "Sudan'da topyekun bir savaş riski katlanarak artıyor." uyarısında bulundu.

BM: Sudan'daki çatışmaların durdurulması için temaslar sürüyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonundan (UNITAMS) yapılan açıklamada ise UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes’in ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinden temaslarını ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Perthes’in, çok ihtiyaç duyulan insani yardımın dağıtılmasına izin vermek amacıyla çatışmaları durdurmak ve sükuneti yeniden sağlamak için, çatışan taraflar olan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleriyle (HDK) temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

BM'nin başkent Hartum'daki BM depolarının yağmalanmasının kınandığı açıklamada, taraflara yardım görevlileri ve insani yardım tesislerini korumaları çağrısı yapıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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