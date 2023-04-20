Dolar
19.41
Euro
21.26
Altın
1,994.96
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’da AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Sahur Programı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

AB, Sudan'da ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'daki çatışmaları kınadığını ve acilen kalıcı ateşkese varılması için desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
AB, Sudan'da ateşkes çağrısı yaptı

BRÜKSEL

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, son günlerde Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmaları kınadıklarını, çatışmaların bölgesel istikrarsızlığa da neden olabileceğini belirtti.

Tarafları uluslararası insani hukuka uymaya davet eden Borrell, acilen ön koşulsuz ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Borrell, insani yardım erişimine de izin verilmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda Ramazan Bayramı vesilesiyle de bir ateşkese varılmasını destekleyeceklerini kaydetti.

Viyana Sözleşmesi çerçevesinde diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapan Borrell, ülkedeki AB vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Borrell, dış aktörlerin çatışmayı körüklemekten kaçınması gerektiğini ifade ederek, bölgesel ve uluslararası arabuluculuk çabalarını da desteklediklerini bildirdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'Cumhur İttifakımız inşallah yeni bir zaferle sandıktan çıkacaktır'
"14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın kapıları açılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BM'de doğal afetlerde insani diplomasinin önemini anlattı

Benzer haberler

AB, Sudan'da ateşkes çağrısı yaptı

AB, Sudan'da ateşkes çağrısı yaptı

AB'de doğal gaz tüketimi yüzde 17,7 geriledi

AB, orman tahribatına neden olan ürünleri yasaklayacak

DSÖ, Sudan'da sağlık merkezlerinin hedef alınmasını kınadı

DSÖ, Sudan'da sağlık merkezlerinin hedef alınmasını kınadı
3 SORUDA - Sudan'da iç çatışmaların arka planı

3 SORUDA - Sudan'da iç çatışmaların arka planı
AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı

AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet