Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
2,005.63
ETH/USDT
2,097.20
BTC/USDT
30,222.00
BIST 100
5,018.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, siber güvenlik kapasitesini artırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), siber saldırıları daha hızlı tespit etmek ve bunlara etkili müdahalede bulunmak üzere yeni bir siber kalkan yapısı kurmaya hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
AB, siber güvenlik kapasitesini artırmak istiyor

Brüksel

AB Komisyonu, son dönemde sayıları artan siber güvenlik tehditlerine karşı hazırladığı Siber Dayanışma Yasa teklifini açıkladı.

Buna göre, önemli siber saldırıların hızla belirlenmesi ve buna karşı etkin müdahale için Avrupa Siber Kalkanı kurulacak. Avrupa Siber Kalkanı, AB ülkelerinde yayılmış güvenlik operasyon merkezlerini birbirine bağlayan bir altyapıdan oluşacak. Bu yapıya bütün AB üyesi ülkelerin siber tehditlere yönelik ulusal ve sınır ötesi operasyon merkezleri dahil olacak.

Avrupa Güvenlik Kalkanı, yapay zeka ve gelişmiş veri analizleri kullanarak siber tehditlerin belirlenmesini ve saldırılara ilişkin uyarıda bulunulmasını sağlayacak. Böylece yetkili birimler, siber saldırılara ortaklaşa ve daha etkili biçimde müdahale edebilecek.

Bu kapsamda kurulacak siber güvenlik merkezleri 2024 başında faal hale getirilecek.

Siber saldırılara karşı acil durum mekanizması da kurulacak. Bu mekanizma, sağlık, ulaşım ve enerji gibi kritik sektörlerdeki kurumların siber saldırılara hazırlık seviyelerini artıracak.

Yeni bir AB Siber Güvenlik Rezervi de geliştirilecek. Bu rezervde yer alanlar, üye ülkeler veya AB kurumlarının talebi halinde büyük çaplı siber saldırılara hızla müdahale için hazır durumda tutulacak.

Siber güvenlik olay değerlendirme mekanizması da geliştirilecek. Bu mekanizma, önemli siber saldırıların ardından durum değerlendirmesi yapacak ve siber tehditlere karşı alınacak yeni önlemler konusunda tavsiyelerde bulunacak.

Siber tehditlere karşı yeni önlemler için büyük kısmı AB bütçesinden olmak üzere 1,1 milyar avro kaynak sağlanacak.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karaya ulaşan Karadeniz gazının test işlemleri yapılıyor
Bakan Murat Kurum: Artık Kartal'ın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir problemi kalmadı
Gönüllü kadınlar, Hataylı depremzedelere bayramlık hediyeler verdi
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

AB, çip üretimini artırmaya hazırlanıyor

AB, çip üretimini artırmaya hazırlanıyor

AB, bankaların kriz kurallarını güncellemeye hazırlanıyor

AB, siber güvenlik kapasitesini artırmak istiyor

Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi

Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi
Avrupa Parlamentosu iklim hedeflerini yakalamak için hazırlanan yasaları kabul etti

Avrupa Parlamentosu iklim hedeflerini yakalamak için hazırlanan yasaları kabul etti
AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı

AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet