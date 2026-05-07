AB savcıları aşırı sağcı RN Partisi Başkanı Bardella hakkında soruşturma başlattı

Le Monde’un haberine göre, yolsuzlukla mücadele derneği AC!!Anti-Corruption’ın Bardella hakkında AB fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla yaptığı şikayete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Derneğin aralık 2025’te Paris’te yaptığı şikayet, değerlendirilmek üzere Ulusal Mali Savcılık Ofisi tarafından Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi’ne iletildi.

AB savcıları, Bardella hakkında 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında aldığı medya hizmetlerinde AB fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

RN’den yapılan yazılı açıklamada, o dönemki medya eğitim hizmetlerinin "Avrupa Parlamentosu (AP) kurallarına uygun olarak ve AP hizmetlerinin onayı ile Avrupa konuları üzerine” alındığı belirtilerek, Bardella hakkındaki iddialar reddedildi.

Fransa’da 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Bardella aşırı sağın olası adayı olarak öne çıkıyor. Kamuoyu anketlerinde genç liderin iki turlu seçimlerin ilk turunu geçerek yarışın favori isimlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Fransa’da 2027’de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Cumhurbaşkanı seçimleri için adı geçen aşırı sağın önde gelen ismi RN Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in adaylığı ise yolsuzluktan hüküm giydiği ve 5 yıl siyasi yasak getirildiği davanın 7 Temmuz'da sonuçlanacak temyiz sürecine bağlı bulunuyor.