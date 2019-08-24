Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,526.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor." dedi.

Şerife Çetin   | 24.08.2019
AB Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

Brüksel

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi öncesinde basında açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının devam ettiği bu dönemde, zirvenin "dayanışma ve birlik" açısından önemli bir sınama niteliği taşıdığını ifade etti. 

"Ticaret savaşları ekonomik durgunluk getirir." uyarısında bulunan Tusk, söz konusu çatışmaların aynı zamanda güven ortamına zarar vereceğini kaydetti.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor. Hatta Rusya'nın Azak Denizi'ndeki kışkırtmaları gibi yeni nedenler de eklendi." diye konuştu.

Rusya'nın "demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı yolunda yürümeye devam etmediği" değerlendirmesinde bulunan Tusk, Rusya yerine, gelecek yıl Ukrayna'nın G7 Zirvesi'ne konuk olarak davet edilmesi için muhataplarını ikna etmeye çalışacağını bildirdi.

 "Anlaşmasız ayrılık kabul edilemez"

AB Konseyi Başkanı Tusk, G7 Zirvesi kapsamında yarın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir araya geleceğini belirterek, İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit) konusunda her türlü iş birliğine ve görüş alışverişine açık olduğunu vurguladı.

"Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez." görüşünü paylaşan Tusk, "İş birliğine açık olmadığımız tek konu anlaşmasız ayrılık." açıklamasında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Macron'dan G7 Zirvesi öncesi İran ve Libya açıklaması

Macron'dan G7 Zirvesi öncesi İran ve Libya açıklaması

AB Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor

Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem alacak

Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem alacak
Rusya'daki nükleer patlamada radyasyon endişesi

Rusya'daki nükleer patlamada radyasyon endişesi
Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı

Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı