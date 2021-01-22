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Dünya

AB, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Almanya'dan Moskova'ya dönüşünde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.01.2021
AB, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Brüksel

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerin çağrısını 27 üye ülke devlet ve hükümet başkanının video konferans yoluyla Kovid-19 salgını hakkında yaptığı toplantıdan sonra dile getirdi.

AB liderlerinin Navalnıy'a yönelik zehirleme girişimi hakkında Rusya'nın acilen bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi beklentisi içinde olduklarını aktaran Michel, Rusya'nın soruşturmada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile iş birliği yapmasını beklediklerini vurguladı.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

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