Dolar
33.99
Euro
37.42
Altın
2,508.26
ETH/USDT
2,293.20
BTC/USDT
55,782.00
BIST 100
9,476.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB'nin Ukrayna transit güzergahından sağlanan Rus gazı olmadan yaşamaya hazır olduğunu söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
AB, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı

Brüksel

Simson, Brüksel'de Avrupa'nın enerji dönüşümünde attığı adımların değerlendirildiği "AB Enerji Birliği 2024" raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AB'nin son iki yılda yenilenebilir enerji kurulumunda hızla ilerlediğini anımsatan Simson, "2024'ün ilk yarısında rüzgar ve güneş enerjisi yeni rekor kırarak elektrik üretiminde ilk kez fosil yakıtları geride bıraktı." diye konuştu.

Simson, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını sağlamak için pazar entegrasyonu, şebeke ve altyapı yatırımlarının önemine işaret etti.

Rus fosil yakıtlarına on yıllardır süren "bağımlılığı" sona erdirmeyi başardıklarını belirten Simson, geçmişte AB'nin her yıl Rusya'dan 150 milyar metreküp gaz ithal ettiğini bunun artık 50 milyar metreküpün altına indiğini kaydetti.

Simson, "Rusya'ya olan bağımlılığımız 2021'de yüzde 45 seviyesindeyken geçen yıl yüzde 15'e düştü." ifadesini kullandı.

AB gaz depolarının yüzde 90 doluluğa hedeflenen tarih olan 1 Kasım'dan haftalar önce ulaştığını anımsatan Simson, Avrupa'nın 2022 ile 2024 arasında gaz tüketimini yüzde 18 oranında azalttığını vurguladı.

Simson, AB'nin temiz enerji dönüşümünü sağlaması, iklim taahhütlerini yerine getirmesi ve sanayisinin rekabet gücünü koruması için gelecek 5 yılın kritik önem taşıdığına işaret etti.

"Rus gazını, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini tehdit etmeden aşamalı olarak kaldırılma sürecini tamamlamaya kararlıyız." diyen Simson, AB'nin Ukrayna transit güzergahından gelen Rus gazı olmadan yoluna devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Simson, Avrupa'da enerjinin halen çok pahalı olduğunu belirterek, "Yüksek enerji fiyatları özellikle Çin ve ABD karşısında Avrupa'nın uluslararası rekabet gücünü etkiliyor." dedi.

Enerji fiyatlarının 2022'deki zirve seviyesinden indirmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Simson, bu aşamada yapısal sorunların ele alınması gerektiğini söyledi.

Simson, fiyatları düşürmekte ana yöntemin yenilenebilir enerji kurulumunu hızlandırmak olduğunu ifade etti.

Enerji altyapı ve şebeke gelişimine daha fazla destek sağlamaları gerektiğini belirten Simson, rekabet gücünü, arz güvenliğini ve ekonomik dayanıklılığı garanti altına almak için temiz enerjiye daha fazla yönelmeleri ve daha az fosil yakıt ithal etmeleri gerektiğini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Körfezi'ndeki oksijen eksikliği midyeleri de öldürdü
Dilan ve Engin Polat çiftinin komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada yeni mütalaa verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk olacak
Hatay'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
AYM üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için yemin töreni düzenlendi

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran, Rusya'ya balistik füze teslim etmedi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran, Rusya'ya balistik füze teslim etmedi

AB, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı

Buz hokeyi antrenörü Yavuz Karakoç, Rusya tecrübesini Türkiye'ye aktaracak

AB'nin ABD ve Çin ile rekabeti çağı yakalamaktan ve hızlı karar alabilmekten geçiyor

AB'nin ABD ve Çin ile rekabeti çağı yakalamaktan ve hızlı karar alabilmekten geçiyor
10 Soruda Mario Draghi raporu

10 Soruda Mario Draghi raporu
AB, bütçesinin üçte biriyle tarımı destekliyor

AB, bütçesinin üçte biriyle tarımı destekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet