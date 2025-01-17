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Dünya

AB, Refah Sınır Kapısı'na gözlem misyonu konuşlandırmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştüğünü, AB'nin Refah Sınır Kapısı'na gözlem misyonu konuşlandırmayı planladıklarını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
AB, Refah Sınır Kapısı'na gözlem misyonu konuşlandırmayı planlıyor

Brüksel

Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brüksel'de Filistin Başbakanı Mustafa ile bir araya geldiğini duyurarak, bu görüşmenin, ateşkes anlaşmasından kısa süre sonra yapılmasının önemine işaret etti.

"Bu anlaşma kalıcı barışa doğru atılmış bir adım olabilir ancak hepimiz önümüzde birçok zorlu meydan okuma olduğunu biliyoruz." değerlendirmesini yapan Kallas, AB'nin insani yardım ve yeniden yapılanma konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Kallas, "Ayrıca sınırda istikrarı sağlamak için gözlem misyonumuzu Refah'a yeniden konuşlandırma konusunda görüşmeler yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Filistin Başbakanı Mustafa, iki günlük temaslarının ilk gününde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüşmüştü.

AB yetkilileri, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım girişinin hızlanması ile bölgenin yeniden imarının önemine dikkati çekmişti.

AB'nin gözlem misyonu

ABD'nin, AB'nin Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele almasını istediğiyle ilgili iddialar, geçen yıl ateşkesin dile getirildiği mayıs ayında gündeme gelmişti.

Ancak AB Komisyonu, o dönem AB Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) görev ve faaliyetlerinin, AB'ye üye 27 ülkenin oy birliğiyle gizli süreçte belirlendiğini kaydetmiş, bu konuda henüz anlaşma olmadığını bildirmişti.

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