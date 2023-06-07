Dolar
23.09
Euro
24.75
Altın
1,962.16
ETH/USDT
1,860.70
BTC/USDT
26,654.00
BIST 100
5,567.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda yemin törenleri gerçekleştiriliyor
logo
Dünya

AB mahkemesinden "Batman" logosu kararı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, çizgi film ve sinema karakteri "Batman" logosunun DC Comics tarafından tescil edildiğine ve başkaları tarafından kullanılmayacağına hükmetti.

Ata Ufuk Şeker  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
AB mahkemesinden "Batman" logosu kararı

Brüksel

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İtalyan bir şirketin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve DC Comics'e oval bir çevre içinde yarasa figürünü içeren logonun kullanımı için açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, söz konusu logonun daha önce tescil edilen bir ticari markaya ait olduğuna ve bu logonun kamuoyunda kurgusal olmasına rağmen Batman karakteri izlenimi doğurduğuna karar verdi.

Kararda, Batman logosu hakkında mahkemeye sunulan delillerin oval bir çevre içinde bir yarasayı temsil eden ticari markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğunu kanıtlamaya yeterli olmadığı belirtildi.

DC Comics şirketi, 1996'da Batman logosunun ticari marka tescili için EUIPO'ya başvurmuştu. Başvuru, 1998'de kabul edilmiş ve Batman markası ve logosu AB tescili almıştı.

Commerciale Italiana şirketi, 2019'da söz konusu Batman ticari marka logosunun geçersiz sayılması için EUIPO'ya başvurmuştu.

Batman logosunu çeşitli ürünlerde kullanmak isteyen İtalyan şirket, insanların yarasa logosunu her zaman Batman ile ilişkilendirmediğini iddia etmişti. Başvuru, EUIPO tarafından reddedilmiş, İtalyan şirket konuyu AB mahkemesine taşımıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 75. sayısını yayımladı
Bakan Özhaseki: Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar
Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor
Sağanak sonrası su kesintisi yaşanan Sinop'ta vatandaşlara tankerle su dağıtılıyor
Deprem bölgesinde hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldı

Benzer haberler

AB mahkemesinden "Batman" logosu kararı

AB mahkemesinden "Batman" logosu kararı

Dünyanın ilk RSV aşısı "Arexvy", AB'den de onay aldı

AB'den düzensiz göçle ilgili yeni eylem planı

AB: Ukrayna'daki baraj saldırısı savaş suçudur

AB: Ukrayna'daki baraj saldırısı savaş suçudur
Erzurum'da öğrencilere bilimi sevdirmek için araştırma merkezleri gezdirildi

Erzurum'da öğrencilere bilimi sevdirmek için araştırma merkezleri gezdirildi
AB enerji krizi acil tedbirlerini bitiriyor

AB enerji krizi acil tedbirlerini bitiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet