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Dünya

AB, Macaristan'ın dönem başkanlığının ertelenmesi ihtimalini tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) içerisinde Macaristan'ın gelecek sene üstleneceği AB dönem başkanlığının, hukukun üstünlüğü ve AB değerlerine uyum kriterlerindeki endişeler nedeniyle ertelenmesi tartışılıyor.

Selen Temizer  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
AB, Macaristan'ın dönem başkanlığının ertelenmesi ihtimalini tartışıyor

Brüksel

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Genel İşler Konseyi Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Jourova, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanların toplantısında, ana gündemin Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğü ve AB değerlerine saygı konuları olduğunu aktardı.

​​​Polonya'da hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığıyla ilgili durumun hala ciddi endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Jourova, Macaristan'la ilgili bazı reformlar neticesinde bir miktar olumlu değişim görüldüğünü ancak medya bağımsızlığı gibi konularda herhangi bir gelişme görülmediğini söyledi.

Gazetecilerin, Avrupa Parlamentosunda (AP), Macaristan'ın Temmuz 2024 itibarıyla üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığının ertelenmesiyle ilgili bir tasarının oylanacağı ve toplantıda bu ihtimalin görüşülüp görüşülmediğini sorusuna Jourova, "Komisyon'da bunu görüşmedik. Anlaşmalar uyarınca davranacağız." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, Komisyon'un bunu teklif etme hakkı bulunduğunu hatırlatması üzerine Jourova, "Bunu henüz görüşmedik." dedi.

"Koşulluluk mekanizması" prosedürü devreye koyulmuştu

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle uzun süredir AB tarafından eleştiriliyor.

AB, Macaristan'a karşı AB Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını öngören ve "nükleer seçenek" olarak adlandırılan 7. maddenin uygulanmasıyla ilgili süreci 2018'de başlatmıştı.

Nisan 2022'de ise AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler sebebiyle Budapeşte yönetimine karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan "koşulluluk mekanizması" prosedürü devreye koyulmuştu.

Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann'ın, bugünkü toplantının girişinde yaptığı açıklamada, "Macaristan'ın başarılı bir dönem başkanlığını ne ölçüde yönetebileceği konusunda şüphelerim var." sözleri dikkati çekmişti.


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