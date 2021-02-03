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Dünya

AB liderleri Kovid-19 salgını ve güvenlik konularını ele alacak

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 03.02.2021
AB liderleri Kovid-19 salgını ve güvenlik konularını ele alacak Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Sözcüsü Barend Leyts'in sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, AB liderleri 25 Şubat'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelenin koordinasyonu hakkında video konferans yoluyla bir araya gelecek.

Liderler, ertesi gün de güvenlik ve savunma konularıyla Güney Komşuluk Politikası hakkında yine aynı şekilde toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, 21 Ocak'ta Kovid-19 salgını, seyahat kısıtlamaları, aşı üretimi, dağıtımı ve aşılama kampanyaları hakkında toplantı yapmıştı.

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