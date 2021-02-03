AB liderleri Kovid-19 salgını ve güvenlik konularını ele alacak
Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Sözcüsü Barend Leyts'in sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, AB liderleri 25 Şubat'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelenin koordinasyonu hakkında video konferans yoluyla bir araya gelecek.
Liderler, ertesi gün de güvenlik ve savunma konularıyla Güney Komşuluk Politikası hakkında yine aynı şekilde toplantı yapacak.
AB ülkelerinin liderleri, 21 Ocak'ta Kovid-19 salgını, seyahat kısıtlamaları, aşı üretimi, dağıtımı ve aşılama kampanyaları hakkında toplantı yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.