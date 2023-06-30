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Dünya

AB Liderler Zirvesi'nde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması konusundaki istekliliklerini ifade ederek, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları ışığında değerlendirme yapılmasını istedi.

Selen Temizer  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
AB Liderler Zirvesi'nde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AB liderleri, ikinci gününde devam eden toplantılarında "dış ilişkiler" başlığı altında Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilişkiler konusunu ele aldı.

Liderlerin kabul ettiği ortak bildiride, "AB Konseyi, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesi içinde ilgili BMGK kararları uyarınca ve AB'nin dayandığı ilkeler ve müktesebat doğrultusunda kapsamlı şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürüyor. AB, müzakerelerin hızla yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor ve elindeki tüm araçlarla BM öncülüğündeki sürecin her aşamasını desteklemede aktif rol oynamaya hazır." ifadesine yer verildi.

Bildirinin, Türkiye ile ilgili kısmında, Mart ve Haziran 2021'de düzenlenen AB zirvelerinde Türkiye ile ilgili alınan kararların teyit edildiğine atıfta bulunularak, şunlar kaydedildi:

"AB Konseyi, Türkiye'de yapılan son seçimlerin ışığında, AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonunu, AB Konseyi tarafından belirlenen araç ve seçeneklere dayanarak, stratejik ve ileriye dönük şekilde ilerlemek amacıyla AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin bir rapor sunmaya davet ediyor."

AB liderleri, Mart ve Haziran 2021'de düzenlenen zirvelerde, Birliğin, Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde işbirliğini geliştirmeye, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını belirterek, göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesini, Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını istemişti.

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