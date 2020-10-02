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Dünya, Libya

AB Libyalı iki siyasetçiye yaptırımları kaldırdı

Avrupa Birliği, Libya'daki iki siyasetçiyi ülkede çözümü yapıcı biçimde destekledikleri için yaptırım listesinden çıkarma kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker   | 02.10.2020
AB Libyalı iki siyasetçiye yaptırımları kaldırdı

Brüksel

AB Konseyi, Libya konusunda Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Nuri Ebu Sehmen'in kısıtlayıcı tedbir uygulanan kişiler listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Salih ve Sehmen'e Libya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 2016 yılından beri seyahat yasağı uygulandığı ve mal varlıklarının dondurulduğu anımsatılan açıklamada, Salih'in ülkede siyasi çözümü yapıcı biçimde desteklediği, Sehmen'in de siyasi süreçte son dönemde bir rol oynamadığı için yaptırım listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

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