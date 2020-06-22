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Dünya, Libya

AB 'Libya'da şiddete son verilmesi' çağrısını yineledi

AB, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin gerek duyulması halinde ordusunun sınır dışında askeri görevde bulunabileceğini açıklamasının ardından "tüm taraflara şiddete son verme" çağrısında bulundu.

Şerife Çetin   | 22.06.2020
AB 'Libya'da şiddete son verilmesi' çağrısını yineledi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gerek duyulması halinde ordusunun sınır dışında askeri görevde bulunabileceğini açıklamasının ardından "tüm taraflara şiddete son verme" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Sisi'nin açıklamalarına ilişkin soruya cevaben, "Yakın dönemde artan şiddet ve dış aktörler tarafından yapılan açıklamalar, ciddi endişe kaynağı. Acilen gerginliğin azaltılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Stano, uluslararası aktörlerin gerginliği artırmak yerine azaltmaya odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Tek seçenek, Libya halkı ve bölge istikrarı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde müzakere edilmiş bir çözüm." mesajını verdi.

Libya genelinde tüm askeri faaliyetlere son verilmesi gerektiğinin altını çizen Stano, tarafların müzakere masasına oturması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını aktaran Sisi, "Sirte ve Cufra, kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." ifadesini kullanmıştı.

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