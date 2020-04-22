Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da ateşkes çağrısını yineleyerek, bazı üye ülkelerin bölgeden gelen göç dalgasından endişe duyduğunu bildirdi.

Yusuf Hatip   | 22.04.2020
AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da ateşkes çağrısını yineleyerek, bazı üye ülkelerin bölgeden gelen göç dalgasından endişe duyduğunu bildirdi.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla düzenlediği toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Libya'da durumun iyiye gitmediğini belirten Borrell, "Ne uluslararası çağrılar ne de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarafları savaşmaktan alıkoyamadı ve (çatışmalar) artarak devam ediyor." diye konuştu.

Borrell, Libya'da ateşkese varılması gerektiğini vurgulayarak, bazı AB üyesi ülkelerin bölgeden gelen göç dalgasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin de bugün bakanların gündeminde olduğu bilgisini paylaşan Borrell, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimine desteklerinin sürdüğünü, bununla birlikte Türkiye ile "iş birliğine açık ve yapıcı bir yaklaşımla" diplomatik ilişkiyi sürdürdüklerini ifade etti.

Borrell, Afganistan'da barış sürecinin birtakım olumlu işaretlere rağmen yeterince hızlı ilerlemediği değerlendirmesinde bulunarak, "AB, acilen insani ateşkes çağrısında bulunmaktadır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce başladığı belirlendi
Katar'da koronavirüs nedeniyle sadece bir camide cuma ve teravih namazı kılınacak
Burcu Çalık GöçümlüSağlık Bakanı Koca: Veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Sırbistan'dan 94 Türk vatandaşı THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a yükseldi

Benzer haberler

AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği

AB ülkelerine gemi ve yat ihracatı ilk çeyrekte yüzde 46 arttı

AB seyahat kısıtlamasıyla ilgili yaz dönemi için hazırlık yapıyor

AB seyahat kısıtlamasıyla ilgili yaz dönemi için hazırlık yapıyor
Avrupalıların yüzde 60'ı internet alışverişi yaptı

Avrupalıların yüzde 60'ı internet alışverişi yaptı
Avrupa Parlamentosu 3 milyar avroluk Kovid-19 tedbirlerini onayladı

Avrupa Parlamentosu 3 milyar avroluk Kovid-19 tedbirlerini onayladı