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Dünya

AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle uyguladığı yaptırımları bir yıl uzattı.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.07.2020
AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uzattı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 57 kişi ve 9 kuruluşu kapsayan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar bir yıl daha devam edecek. 

Yaptırımlar, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden nükleer faaliyetleri, balistik füze çalışmaları ve diğer kitle imha silahlarıyla ilgili programları nedeniyle uygulanıyor.

AB'nin Kuzey Kore hakkındaki tedbirlerinin birliğin bir ülkeye uyguladığı en sert yaptırımlar olduğu vurgulandı.

AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararını BM ile uyumlu olarak ilk kez 2006'da almıştı. BM'nin de ayrıca Kuzey Koreli 80 kişi ile 75 kuruluş hakkında yaptırım kararı bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay Kuzey Kore'ye ülkesinin yaptırımlarını bir yıl uzattığını açıklamıştı.

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