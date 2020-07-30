Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaştı.
Lefkoşa
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Tanux-1 ve Apollo Moon isimli gemilerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ruhsat verdiği F bölgesinde sismik çalışmalarını yürütecek.
Bölgeye ulaşan üç geminin sismik çalışma yürüteceği alan için 18 Eylül'e kadar devam edecek NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.
F bölgesi, Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı olarak ilan ettiği, sözde 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.