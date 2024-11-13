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Dünya

AB kurumları önünde çiftçi protestosu

Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB), Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile yapmayı planladığı ve et ürünlerini de kapsayan serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.

Ata Ufuk Şeker  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
AB kurumları önünde çiftçi protestosu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'daki çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla yaklaşık 200 çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi önündeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Meydana sembolik olarak 5 traktör getiren çiftçiler, polis barikatıyla karşılaştı.

Çiftçilerin açtığı "Tarım için canımı veriyorum", "Tarımın geleceği için MERCOSUR'u durdurun", "AB-MERCOSUR anlaşması tarım, çevre ve insan haklarına zararlı" yazılı afişler, bazı traktörlerin üzerine asıldı.

Gösteriye Hollanda, Fransa ve İspanya'dan çiftçiler de katıldı.

Çiftçiler, AB'nin MERCOSUR ile 1999'dan bu yana yürüttüğü ve gelecek ay tamamlanması beklenen serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini istedi.

Anlaşma ile AB'nin MERCOSUR ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının önünün açılması öngörülüyor. AB yetiştiricileri, bölgeden ucuz et ithalatına "haksız rekabet" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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