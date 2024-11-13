İsrail'in 404 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 712'ye çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 712'ye yükseldi.
İstanbul/Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 404 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının da 103 bin 258'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Kampı'nda bir binayı hedef aldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 13, 2024
Saldırı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı pic.twitter.com/UShzEOqpTw
İsrail ordusun Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırısında 16 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği topçu saldırılarında 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırıda ölen ve yaralanan Filistinliler Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında da 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişi, güneydeki Refah kentine düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.