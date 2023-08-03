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Dünya

AB, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları "bireysel provokasyon" olarak niteledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların "bireysel provokasyon" niteliğini taşıdığını söyledi.

Selen Temizer  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
AB, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları "bireysel provokasyon" olarak niteledi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında Kur'an-ı Kerim'e saldırılarla ilgili soruları yanıtladı.

AB'nin, üye ülkelerin kutsal kitaplara yönelik şiddet eylemlerini engellemek için yasal düzenleme getirme planı olup olmadığı sorusu üzerine Massrali, "Bireysel provokatörler tarafından gerçekleştirilen bu pervasız eylemler, yalnızca bizi ve toplumlarımızı bölmek isteyenlere fayda sağlar." dedi.

Massrali, AB'nin İsveç ve Danimarka ile sürekli iletişimde olduğunu belirterek her iki ülkenin de bu eylemleri kınadığını hatırlattı.

AB'nin söz konusu saldırıları reddettiğini vurgulayan Massrali, şöyle devam etti:

"AB, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğün tezahürünün Avrupa'da yeri olmadığı konusunda her zaman net oldu. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu tür eylemler, AB'nin üzerine inşa edildiği değerlerle bağdaşmıyor. Buna dini topluluklara saygı da dahildir."

​​​​​​​Massrali, "AB, din veya inanç özgürlüğünün teşvik edilmesine, Müslüman karşıtı nefret ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye büyük önem veriyor. AB düzenli olarak devletleri, Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeye davet ediyor." diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de geçen hafta İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin ardından, dini nefreti teşvik edecek her türlü eylemi reddettiklerini bildirmiş, "AB, dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün teşvikinin her şeklini güçlü ve kararlı şekilde reddettiğini yinelemektedir. Dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünü içeride ve dışarıda desteklemeye devam edeceğiz. Ancak yasal olan her şey ahlaki değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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