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Dünya, Teknoloji

AB kritik teknolojileri muhafaza etmek istiyor

Avrupa Birliği (AB), ekonomik güvenliğini artırmak için çip, yapay zeka, kuantum ve genetik gibi çeşitli kritik teknolojilerin rakip ülkelerin eline geçmesini önlemek istiyor.

Ata Ufuk Şeker  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
AB kritik teknolojileri muhafaza etmek istiyor

Brüksel

AB Komisyonu, Avrupa ekonomik güvenlik stratejisi kapsamında korumak istediği kritik teknolojilere yönelik hazırladığı tavsiye kararını açıkladı.

Buna göre, teknolojilerin dönüştürücü niteliği ve potansiyeli, sivil ve askeri olmak üzere ikili kullanımı, bazı teknolojilerin güvenliğe veya insan haklarına zarar verecek biçimde kullanılması gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı.

Böylece, teknoloji güvenliği ve teknoloji sızıntısı ile ilgili en hassas ve acil risklere sahip 4 teknoloji alanı tespit edildi. Bu alanlar, yarı iletken, yapay zeka, kuantum teknolojileri ile biyoteknolojiler olarak sıralandı.

İleri yarı iletken teknolojileri arasında mikroelektronik, fotonik, yüksek frekanslı çipler, yarı iletken üretim ekipmanları yer aldı.

Yüksel performanslı hesaplama, bulut veri analizi, dil ve şifreleme ile nesne tanıma, yapay zeka teknolojileri içinde sınıflandırıldı.

Kuantum teknolojileri arasında, kuantum hesaplama, kuantum kriptografi, kuantum iletişim algılama gibi unsurlara yer verildi.

Biyoteknolojilere de genetik modifikasyon teknikleri, genom teknikleri ve sentetik biyoloji gibi alanlar dahil edildi.

Komisyon, üye ülkelere yıl sonuna kadar söz konusu 4 kritik teknoloji alanında risk değerlendirmesi yapılmasını teklif etti. Toplu risk değerlendirme sürecinin ardından komisyonun, 2024 yılı ilkbahar döneminde yeni girişimlerde bulunması bekleniyor.

Kararda adı geçmemesine rağmen söz konusu risk değerlendirmesinin özellikle Çin gibi rakip ülkeleri hedef aldığı düşünülüyor. AB'nin ileride bu alanlarda ihracat kontrolleri uygulaması söz konusu olabilecek.

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