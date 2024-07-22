Dolar
32.89
Euro
35.81
Altın
2,393.88
ETH/USDT
3,478.30
BTC/USDT
67,597.00
BIST 100
11,172.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Kosovalı Sırplar için vize serbestisini kabul etti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına yönelik verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenlemeyi kabul etti.

Eren Beksaç  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
AB, Kosovalı Sırplar için vize serbestisini kabul etti

Priştine

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenleme kabul edildi.

Düzenlemeye göre Sırp pasaporta sahip olanlar, Şengen bölgesine 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararı memnuniyetle karşıladı ve bunun “Kosova'daki Sırpların insan hakları açısından küçük ama önemli bir zafer.” olduğunu bildirdi.

Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan Sırbistan, Kosova'daki vatandaşlarına Sırp pasaportu veriyor.

Kosovalı yetkililer ise "yasa dışı" olarak adlandırdıkları pasaportların "egemenliklerini ihlal etmesinden" dolayı kabul edilemez olarak nitelendiriyor.

Öte yandan, Kosova pasaportuna sahip Kosova vatandaşları, 1 Ocak'tan itibaren Şengen bölgesine vizesiz seyahat edebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı
Kızılay-Koru Metro hattı seferleri arıza sebebiyle durduruldu

Benzer haberler

AB, Kosovalı Sırplar için vize serbestisini kabul etti

AB, Kosovalı Sırplar için vize serbestisini kabul etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet