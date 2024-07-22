Dolar
32.89
Euro
35.81
Altın
2,392.67
ETH/USDT
3,475.50
BTC/USDT
67,541.00
BIST 100
11,172.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zarif, İran Cumhurbaşkanı'nın iyi niyet çerçevesinde Batı'yla diyaloğa hazır olduğunu belirtti

Eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşma konusunda ABD ve Avrupa ile iyi niyet çerçevesinde diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Ahmet Dursun  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Zarif, İran Cumhurbaşkanı'nın iyi niyet çerçevesinde Batı'yla diyaloğa hazır olduğunu belirtti

Tahran

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın kabinesine girecek isimleri seçecek konseyin başkanlığını yapan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşma konusunda ABD ve Avrupa ile iyi niyet çerçevesinde diyalog kurmaya hazır olduğunu belirtti.

Zarif, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 2020'de meclis tarafından onaylanan ve ABD'nin yaptırımları ile İranlı nükleer bilim insanlarına suikastlara karşı ülkenin nükleer programını hızlandırmasını öngören yasaya değindi.

Yasaya yönelik önceki eleştirilerine işaret eden Zarif, buna rağmen meclisin çıkardığı yasanın sorumlusunun nükleer anlaşmayı ihlal eden ABD ve anlaşmanın Avrupalı tarafları olduğunu savundu.

İran'ın yaptırımlara karşı kendi hakları dahilinde hareket ettiğini ifade eden Zarif, "Gelecek dönemin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yönetimindeki yeni hükümetimiz, diplomasinin bu eşsiz başarısına (2015'te imzalanan nükleer anlaşma) karşılıklı uyumu sağlamak için nükleer anlaşma ve İran'ın haklarının korunması doğrultusunda iyi niyetle diyalog kurmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da meclisin çıkardığı "nükleer yasa"

İran'da meclis, nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik Kasım 2020'de düzenlenen suikastın hemen ardından nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını mecbur kılan "Stratejik Eylem Yasası"nı dönemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin itirazlarına rağmen kabul etmişti. Yasa kapsamında İran, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı.

Ruhani ve Zarif başta olmak üzere önceki hükümet yetkilileri, yasanın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin 2022'ye kadar devam eden sürece engel olduğunu savunuyor.

İran lideri Ali Hamaney ise önceki gün Pezeşkiyan'ın da bulunduğu bir toplantıda Ruhani'nin "ihanet" olarak nitelediği nükleer faaliyetlerin artırılmasını öngören yasayı desteklemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı
Kızılay-Koru Metro hattı seferleri arıza sebebiyle durduruldu

Benzer haberler

Zarif, İran Cumhurbaşkanı'nın iyi niyet çerçevesinde Batı'yla diyaloğa hazır olduğunu belirtti

Zarif, İran Cumhurbaşkanı'nın iyi niyet çerçevesinde Batı'yla diyaloğa hazır olduğunu belirtti

İran: ABD'de kimin başkan olduğu bizim için önemli değil

Türkçeyi kendi kendine öğrenen İranlı edebiyatçı, Türkçe şiir kitabı yazdı

ABD'nin, İran'ın Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunacağına dair istihbarat edindiği iddiası

ABD'nin, İran'ın Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunacağına dair istihbarat edindiği iddiası
İran ile ABD arasındaki sorunlar, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanma ihtimalini karmaşık hale getirdi

İran ile ABD arasındaki sorunlar, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanma ihtimalini karmaşık hale getirdi
İran, "kelebek hastaları"nın açtığı davada ABD'yi 6,7 milyar dolar tazminata mahkum etti

İran, "kelebek hastaları"nın açtığı davada ABD'yi 6,7 milyar dolar tazminata mahkum etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet