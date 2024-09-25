Dolar
34.15
Euro
38.22
Altın
2,656.45
ETH/USDT
2,579.80
BTC/USDT
63,466.00
BIST 100
9,891.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel: "BMGK'deki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur"

AB Konseyi Başkanı Michel, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi veto hakkına sahip ülkelerin "ayrıcalık değil sorumluluğu bulunduğunu" vurgulayarak, BMGK'nin "daha kapsayıcı, meşru ve etkin hale getirilmesi için" reform çağrısı yaptı.

Melike Pala  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
AB Konseyi Başkanı Michel: "BMGK'deki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur"

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, New York'ta BMGK'da üst düzey katılımla düzenlenen "Barış için Liderlik" oturumunda bir konuşma yaptı.

BMGK'de daimi koltuğa sahip ülkelerin küresel barışı koruma sorumluluğu bulunduğunu aktaran Michel, "Bu pencerelerin dışında olup bitenlerden hepimiz sorumluyuz. Ama bazıları diğerlerinden daha fazla sorumlu. Güvenlik Konseyi'ndeki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur. Dünya barışının koruyucusu olmak üzere sadece 5 ülkeye verilmiş ağır bir sorumluluktur." dedi.

Daimi üyelerden bazılarının "sorumluluklarını yerine getirmediğini" dile getiren Michel, "1945'te dünya her ne pahasına olursa olsun barış istiyordu. Küresel barışı güvence altına alma karşılığında veto hakkınızı kabul ettik." diye konuştu.

Michel, 5 ülkeye daimi veto hakkı veren BM'nin kurucu anlaşmasının mevcut durumda "saldırı altında olduğunu" söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kiev'de düşen her bomba, Gazze'de yıkılan her hastane, Sudan'da yok edilen her köy, bu trajedilerin her biri insanlığımıza yapılan bir başka saldırıdır. Bu suçlar cezasız kaldığında, bu suçlar normal hale gelir, dünyanın işleyişi haline gelir, kanun haline gelir. Suçlar cezasız kaldığında kurbanlar inancını kaybeder, hepimiz inancımızı kaybederiz."

Michel, BMGK'nin "daha kapsayıcı, meşru ve etkin hale getirilmesi için" reforma ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Birlikte bir fark yaratabiliriz. Birlikte tarihin akışını yeniden değiştirebiliriz. Ancak bunun için cesaret, cüret ve liderlik gerekir. Bu konseyin tüm daimi üyelerinin tarihi sorumluluklarını yerine getirmelerinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki öğle yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı

Benzer haberler

AB Konseyi Başkanı Michel: "BMGK'deki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur"

AB Konseyi Başkanı Michel: "BMGK'deki daimi koltuk bir ayrıcalık değil, sorumluluktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, BM sisteminde reform çağrısı yaptı

Bakan Kacır, BM Yüksek Temsilcisi Fatima ile görüştü

Bakan Kacır, BM Yüksek Temsilcisi Fatima ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "daha adil bir dünya düzeni" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "daha adil bir dünya düzeni" çağrısı
Reform çağrıları BM Genel Kurulu haftasına damgasını vurdu

Reform çağrıları BM Genel Kurulu haftasına damgasını vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet