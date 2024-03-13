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Dünya

AB Komisyonu, Yunanistan'ı AB Adalet Divanına sevk edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Eylül 2023'te büyük sel felaketi yaşayan Yunanistan'ı, AB'nin gerekli gördüğü nehir havzası ve sel risk yönetim planlarını güncellemediği gerekçesiyle AB Adalet Divanına sevk etme kararı verdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
AB Komisyonu, Yunanistan'ı AB Adalet Divanına sevk edecek

Atina

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, su kirliliğini azaltmayı, insan ve doğa için gerekli su teminini sağlamayı amaçlayan AB Su Çerçeve Direktifi çerçevesinde AB'ye üye ülkelerin nehir havzası yönetim planlarını 6 yılda bir güncellemesi gerekmesine rağmen Yunanistan'ın bunu henüz yapmadığı belirtildi.

AB Sel Direktifi çerçevesinde de üye ülkelerin 6 yılda bir sel risk yönetimi planlarını rapor etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, ancak Yunanistan'ın bu konuda herhangi bir adım atmadığı belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun daha önce birkaç kez uyarıda bulunmasına rağmen Yunanistan'ın bu konuda yetersiz kaldığı ve AB Adalet Divanına sevk edileceği kaydedildi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde Eylül 2023'te yaşanan sel felaketi nedeniyle 750 bin dönümün üzerinde alan sular altında kalmış, selin tarım ve hayvancılığa verdiği zarar ülke ekonomisine de büyük yara açmıştı.

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