Dolar
32.09
Euro
35.13
Altın
2,174.17
ETH/USDT
3,990.50
BTC/USDT
72,884.00
BIST 100
8,910.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Güngören’de halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.-VTR- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Berlin'de düzenlenen ‘’MÜSİAD İftar Programı’’nda konuşuyor.
logo
Dünya

AB ülkeleri, Ukrayna'ya askeri yardım fonuna 5 milyar avroluk desteği onayladı

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonu 5 milyar avro artırma konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.

Melike Pala  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
AB ülkeleri, Ukrayna'ya askeri yardım fonuna 5 milyar avroluk desteği onayladı

Ankara

AB dönem başkanlığını üstlenen Belçika tarafından yapılan sosyal medya paylaşımda, "Avrupa Barış Fonu" adı verilen mali fonda reform yapılması kararı alındığı aktarıldı.

Paylaşıma göre AB üye ülkeleri, reform kapsamında Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonu 5 milyar avro artırma konusunda prensipte anlaştı.

Paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya kalıcı destek sağlama ve ülkenin kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı temin etme kararlılığını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise X paylaşımda ise AB ülkelerinin anlaşmaya vardığı Ukrayna'ya yardım fonu kapsamında askeri desteğin 5 milyar avro daha artırılacağına işaret etti.

Borrell, "Mesaj açıktır: Ukrayna'yı galip gelmesi için ne gerekiyorsa destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da dolu etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu
'14 ilde raylı sistem çalışmaları sürüyor'
Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

AB ülkeleri, Ukrayna'ya askeri yardım fonuna 5 milyar avroluk desteği onayladı

AB ülkeleri, Ukrayna'ya askeri yardım fonuna 5 milyar avroluk desteği onayladı

AP'nin yeni "Basın Özgürlüğü Yasası" casus yazılımlarla ilgili endişeleri gideremedi

Rusya’nın güneyindeki petrol rafinerisinde İHA saldırısı nedeniyle üretim durdu

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza
GÖRÜŞ - Avrupa kendi Wagner’ini mi arıyor?

GÖRÜŞ - Avrupa kendi Wagner’ini mi arıyor?
ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık "acil askeri destek"

ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık "acil askeri destek"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet