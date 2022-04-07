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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş suçlarına tanık olduklarını belirterek, "Korkunç günlerden geçiyoruz." dedi.

Atila Altuntaş   | 07.04.2022
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri

Stockholm

Von der Leyen, İsveç'in Başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Leyen, "Putin'in Ukrayna'da savaş suçlarına tanık olduğumuz korkunç günlerden geçiyoruz. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle AB ülkeleri Ukrayna'dan 4 milyon sığınmacı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı maddi ve silahla desteklediklerini aktaran Leyen, Ukrayna halkının desteklerini hak ettiğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise Rusya'nın Ukrayna işgalinin yenilenebilir enerjinin önemini artırtıldığını kaydetti.

Andersson, "Ukrayna işgali, Rus petrolü ve gazına bağımlı olmamayı ve yenilenebilir enerjinin önemini artırdı. Von der Leyen ile de bu konuları konuşmak için bir araya geldik." dedi.



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