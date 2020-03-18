Euro
7.04
Dolar
6.41
BIST 100
86,777.69
Altın
1,537.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Başlangıçta koronavirüsü hafife aldık

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa olarak başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldıklarını söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 18.03.2020
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Başlangıçta koronavirüsü hafife aldık

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa olarak başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldıklarını söyledi.

Ursula Von der Leyen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ''Bence uzman olmayan hepimiz başlangıçta daha Çin'de yani Vuhan'da iken koronavirüsü hafife aldık. Ancak bu arada bunun bizi uzun süre meşgul edecek bir virüs olduğu da anlaşıldı. Tavsiyeleri dinlememiz çok önemli virüsün yayılmaması için. İki hafta önce ya da üç hafta önce kulaklarımıza sert, acımasız gelen tüm bu önlemlerin şimdi olması gerektiğini anladık.'' ifadelerini kullandı.

AB üyesi bazı ülkelerin sokağa çıkma yasağı uygulamalarını da değerlendiren Leyen, bunun üye ülkelerin kendi kararları olduğunu bildirdi.

Von der Leyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse karşı mücadeleyi ''savaş'' olarak nitelendirdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

''Ben şahsen bu kelimeyi kullanmazdım, ama Fransa Cumhurbaşkanı'nın motivasyonunu anlıyorum. Çünkü koronavirüs esrarengiz bir rakip. Görmüyoruz, rengi yok, tadı yok. Bununla birlikte, çılgınca bir hızla yayıldığını fark ediyoruz. Ayrıca insanları ne kadar etkilediğini de bilmiyoruz. Hiç semptomu olmayan insanlar var, bazıları hafif, bazıları şiddetli ve kısa sürede ölen insanlar var. "

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gösteriler yasaklandı
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Başlangıçta koronavirüsü hafife aldık
Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı
İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
ABD'de yaşayan Türk çift, Kovid-19 test kiti üretti

Benzer haberler

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gösteriler yasaklandı

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gösteriler yasaklandı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Başlangıçta koronavirüsü hafife aldık

Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı

İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Volkswagen, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verecek

Volkswagen, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verecek
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi