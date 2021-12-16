Dolar
15.50
Euro
17.60
Altın
1,789.34
ETH/USDT
4,066.50
BTC/USDT
48,800.00
BIST 100
2,243.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Kıbrıslı Türk "hellim" üreticilerine mali destek vereceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerine desteği de içeren 30,7 milyon avroluk yıllık eylem programını bugün kabul edeceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.12.2021
AB, Kıbrıslı Türk "hellim" üreticilerine mali destek vereceğini açıkladı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB)  Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk üreticiler AB'nin "hellim paketinden" faydalanabilecek.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik destek programından sağlanacak ödenekle AB standartlarına uyum kapsamında gıda güvenliği ve hijyen standartlarının iyileştirilmesi, hayvan hastalıklarının bitirilmesi, AB ile uyumlu hayvan tespit ve kayıt sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca AB'nin Yeşil Mutabakatına uygun şekilde çevreci altyapı ve ortamların kurulması da destek kapsamında yer alıyor.

AB'nin yıllık eylem programı çerçevesinde Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesine fon sağlamaya devam edeceği, Kıbrıslı Türklerin AB ülkelerinde akademik ve mesleki tecrübelerini geliştirmeleri için burs programı düzenleneceği de belirtildi.

Açıklamada, 2006 ve 2021 arasında destek programı içindeki projelere 623 milyon avro fon sağlandığı ifade edildi.

AB, nisan ayında Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirini koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil etmişti.

Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin de bu koruma kapsamında yer alacağı bildirilmiş, hellim peynirinin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uygun olması istenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor
Kovid-19 aşısında 3 aylık hatırlatma dozu uygulaması 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli
Yeni Zelanda'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi
Güney Kore’de Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı
Fransa, İngiltere'den gelen yolculara 'seyahat kısıtlaması' getirdi

Benzer haberler

AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor

AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor

AB, Kıbrıslı Türk "hellim" üreticilerine mali destek vereceğini açıkladı

Avrupa Parlamentosundan sirklerde hayvanların kullanılmasının yasaklanması çağrısı

AB, ekimde 4,2 milyar avro ticaret açığı verdi

AB, ekimde 4,2 milyar avro ticaret açığı verdi
AB liderleri Brüksel'de toplandı

AB liderleri Brüksel'de toplandı
Ukrayna, Rusya'nın saldırısını beklemeden AB'nin yaptırım uygulamasını istiyor

Ukrayna, Rusya'nın saldırısını beklemeden AB'nin yaptırım uygulamasını istiyor