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Dünya

AB Katar'da temsilcilik açıyor

Avrupa Birliği (AB) ve Katar, AB'nin başkent Doha'da açacağı temsilcilik için anlaşma imzaladı.

Selen Temizer   | 21.02.2022
AB Katar'da temsilcilik açıyor

Brüksel

AB Dış İlişkiler Ofisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, EEAS ve Katar yetkilileri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman adına temsilciliğin açılması için Brüksel'de anlaşmaya imza attı.

Temsilciliğin açılması, Borrell'in Eylül 20212'deki Doha ziyareti sırasında kararlaştırılmıştı.

AB-KİK görüşmesi

Bugün aynı zamanda AB Dışişleri Bakanları toplantısı marjında AB-Körfez İş birliği Konseyi Ortak İş birliği Konseyi toplantısı da yapıldı.

26'ncı toplantıda taraflar, enerji, ticaret, deniz güvenliği gibi konuları ele aldı.

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