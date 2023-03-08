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Dünya

AB, İsrail ve Filistinli tarafları gerilimi düşürmeye çağırdı

Avrupa Birliği (AB), İsrail ve Filistinli tarafları, gerilimi düşürmeye çağırarak, İsrail'in yerleşim yerlerinin genişlemesinin durdurması, yerleşimciler tarafından uygulanan şiddeti önlemesi gerektiğini bildirdi.

Selen Temizer  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
AB, İsrail ve Filistinli tarafları gerilimi düşürmeye çağırdı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB ve üye ülkeleri, İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan ve çocuklar da dahil olmak üzere korkunç sayıda İsrailli ve Filistinli kurbana yol açan artan şiddet ve aşırıcılıktan derin endişe duymaktadır. Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Gazze ve Batı Şeria'daki durum büyük bir endişe kaynağı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İsrailli ve Filistinli liderleri durumu yumuşatmaya ve gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." denilen açıklamada, yasa dışı yerleşimlerle ilgili "İsrail, yerleşim yerlerinin genişlemesini durdurmalı, yerleşimciler tarafından uygulanan şiddeti önlemeli ve faillerin hesap vermesini sağlamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında barış içinde bir arada yaşama sağlanmalıdır"

Açıklamada, askeri operasyonların orantılı ve uluslararası insancıl hukuka uygun olması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gazze Şeridi'ndeki insani durum, kısıtlamaların daha da hafifletilmesini gerektiriyor. Kutsal mekanların statükoları, önceki anlayışlar doğrultusunda ve Ürdün'ün özel rolüne saygı gösterilerek korunmalıdır. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında barış içinde bir arada yaşama sağlanmalıdır. Bütün bu sorunlar, barışın önünde engeldir. İki devletli çözüme yönelik siyasi bir ufku yeniden tesis etmek hayati önem taşıyor. Yalnızca müzakere edilmiş bir anlaşma, herkes için güvenlik ve barış şansı sunacaktır."

Açıklamada, AB'nin Arap Barış Girişimi'ni yeniden canlandırmaya verdiği önem ve bu yöndeki çabalarına atıfta bulunuldu.

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