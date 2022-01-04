Dolar
13.54
Euro
15.29
Altın
1,813.58
ETH/USDT
3,842.00
BTC/USDT
46,611.00
BIST 100
1,963.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB ile NATO arasında Ukrayna teması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Ömer Tuğrul Çam, Talha Yavuz   | 04.01.2022
AB ile NATO arasında Ukrayna teması

Brüksel, Kiev

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı sonrasındaki durum ile Moskova'nın ABD ve NATO'ya yaptığı güvenlik garantileri konulu iki anlaşma önerisi ele alındı.

Borrell ve Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğin teyit edildiği görüşmede, 12 Ocak'ta yapılacak NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları hakkında da konuştu.

Borrell, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir görüşmenin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile BM çerçevesindeki taahhütler ile yükümlülükleri güçlendirecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Borrell, 4-6 Ocak tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret ederek AB'nin desteğini vurgulayacak. AB Yüksek Temsilcisi, başkent Kiev'deki görüşmelerin yanı sıra 2014'ten itibaren Rusya yanlılarının Ukrayna ordusu ile çatışmalarına sahne olan ülkenin doğu bölgesini de ziyaret edecek.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri tahkimatının ardından Batı ile Moskova arasında gerginlik artmış, gerginliği düşürme çağrıları yapılmıştı.

Rusya ile ABD ve NATO arasında gelecek hafta güvenlik garantilerini de ele almak üzere görüşmeler yapılması planlanıyor.

Ukrayna ve İngiltere, Rusya'ya olası yaptırımları görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'ya saldırmasını engellemek için Rusya'ya yeni yaptırımları telefonda görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ve gelecek haftalarda düzenlenecek NATO, AGİT ve AB formatlarındaki diplomatik görüşmelere ilişkin pozisyonlarını koordine etti.

Truss, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek "Ukrayna hakkında Ukraynasız karar alınmayacağı" prensibine bağlı olduklarının altını çizdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-NATO görüşmelerine ilişkin yaklaşımları ve Rusya'nın gerginliği tırmandırmasını engellemek için sert ve yeni yaptırımlara ilişkin AB ile istişareleri hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rusya'ya karşı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında caydırıcılık yaptırım paketinin uygulanması yolunda emin şekilde beraber ilerlediklerini vurgulayarak İngiltere'ye bu konudaki desteği için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti
Türkiye'de 54 bin 724 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Fransa’da Kovid-19’un yeni bir varyantı tespit edildi

Benzer haberler

AB ile NATO arasında Ukrayna teması

AB ile NATO arasında Ukrayna teması

AB'den Moldova'ya 150 milyon avroluk destek hazırlığı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 7 Ocak'ta olağanüstü toplantı yapacak

Nükleerin 'yeşil yatırım' kabul edilmesi Fransa ve Almanya'yı karşı karşıya getirdi

Nükleerin 'yeşil yatırım' kabul edilmesi Fransa ve Almanya'yı karşı karşıya getirdi
İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın 'yeşil yatırım' olarak sınıflandırılmasına karşı

İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın 'yeşil yatırım' olarak sınıflandırılmasına karşı

AB, nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak

AB, nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak