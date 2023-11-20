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Dünya

AB, hidrojen yatırımlarını artırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB genelinde yaklaşık 80 hidrojen projesi için 17 milyar avronun üzerinde kamu desteğine onay verdik." dedi.

Ata Ufuk Şeker  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
AB, hidrojen yatırımlarını artırmak istiyor

Brüksel

Von der Leyen, Avrupa Hidrojen Haftası nedeniyle Brüksel'de düzenlenen programın açılışına video konferansla bağlanarak konuştu.

Hidrojen ekonomisinin hızla geliştiğine işaret eden von der Leyen, Avrupa genelinde çok sayıda şehirde ilk hidrojen otobüslerin çalışmaya başladığını anlattı.

Von der Leyen, Rotterdam Limanı'nda 1000 kilometreden fazla bir alana yayılacak hidrojen ağı inşası için çalışmaların başladığını, dünyanın sıvı hidrojenle çalışan ilk uçağının da birkaç hafta önce Slovenya semalarında uçtuğunu anlattı.

"Temiz hidrojen çağının şafağındayız." diyen von der Leyen, AB Komisyonunun hidrojen alanına destek olmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Von der Leyen, hidrojen pazarını büyütmek için güçlü kamu yatırımı, hidrojen için küresel bir pazar oluşturmaya yönelik uluslararası işbirliği ve yeniliği teşvik etmek için özel sektörle yeni ortaklık üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında çeşitli fonlarla hidrojen vadilerine, hidrojen trenlerine ve temiz çelik fabrikalarına yatırım yaptıklarına işaret eden von der Leyen, "AB genelinde yaklaşık 80 hidrojen projesi için 17 milyar avronun üzerinde kamu desteğine onay verdik." dedi.

Von der Leyen, AB'nin 800 milyon avroluk fonuyla Avrupa Hidrojen Bankasının ilk ihalesini bu hafta başlatacaklarına dikkati çekerek bunun özel sektör finansmanını çekeceğini ve ticari alım anlaşmalarıyla sonuçlanacağını söyledi.

Avrupa Hidrojen Bankasının 2024 ilkbaharında, toplam değeri 3 milyar avroya ulaşacak ikinci tur ihaleleri başlatacağına işaret eden von der Leyen, bankanın uluslararası ayağı üzerine de çalıştıklarını, bunun dışarıdaki tedarikçilerden hidrojen ithalatını güvence altına alacağını anlattı.

Von der Leyen, Mısır, Kenya ve Namibya gibi pek çok ülkeyle hidrojen ortaklıklarına imza attıklarına dikkati çekerek bu ülkelerin temiz enerji üretme ve bunu temiz hidrojene dönüştürme konusunda ciddi potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

AB'nin Brezilya'da dünyanın en büyük hidrojen projelerinden birinin inşasına destek vereceğini belirten von der Leyen, Küresel Geçit programı çerçevesinde Brezilya'da hidrojen değer zincirine 2 milyar avroluk yatırım gerçekleştireceklerini anlattı.

Von der Leyen, Brezilya'da kurulacak yeni Yeşil Enerji Parkı'nın temiz hidrojen ve amonyak için 10 gigavatlık bir üretim tesisi içereceğini ve bunların daha sonra Hırvatistan'a ve oradan da diğer Avrupa ülkelerine gönderileceğini söyledi.

"Avrupa sadece temiz hidrojenin öncüsü değil, aynı zamanda dünya çapında bir hidrojen pazarının inşa edilmesinde bir ortak konumundadır." diyen von der Leyen, bu alanda kamu yatırımlarıyla büyük miktarda özel sermayenin harekete geçirilmesine yardımcı olduklarını söyledi.

Von der Leyen, hidrojende kamu finansmanına erişimi de kolaylaştıracaklarını, hidrojen projesi destekçilerine AB finansmanı konusunda destek vermek için Avrupa Hidrojen Bankası bünyesinde bir tek durak noktası oluşturacaklarını anlattı.

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