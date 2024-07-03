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Dünya

AB hidrojen sektörü daha fazla destek istiyor

Avrupa'da faaliyet gösteren ve hidrojen sektörüne ekipman üreten Nel Hydrogen, Siemens ve ThyssenKrupp gibi büyük firmalar, Avrupa Birliğinin (AB) bu alanda yerel üretimi desteklemesini istedi.

Ata Ufuk Şeker  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
AB hidrojen sektörü daha fazla destek istiyor

Brüksel

AB ülkelerinde hidrojen alanında çalışan AEG, Nel Hydrogen, Siemens, ThyssenKrupp, Schaeffler'in de aralarında olduğu 20 firma, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e elektroliz endüstrisinin Avrupa'da üretiminin teşvik edilmesi çağrısında bulunan mektup gönderdi.

"Avrupa, temiz teknoloji üretiminde liderlik için şiddetli bir küresel rekabetle karşı karşıya." ifadesine yer verilen mektupta, Avrupa'nın bu alanda öncü rol oynaması gerektiği kaydedildi.

Mektupta, Avrupa'da yerel üretimin desteklenmesine yönelik güçlü politikalara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

AB mevzuatının farklı sektörlerde yenilenebilir hidrojen tüketimine yönelik 2030 için bağlayıcı hedefler getirdiğine işaret edilen mektupta, "Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 90-100 gigavat kurulu elektrolizör kapasitesi gerektirecektir. Bu da mevcut Avrupa elektrolizör üretim kapasitesinde 10 kat artış anlamına gelir." ifadesi yer aldı.

Mektupta, elektroliz teknolojilerinde dünya çapında önde gelen üreticilerin üçte ikisinin Avrupa merkezli olduğu ancak Avrupa'nın küresel üretim kapasitesindeki payının 2023'te sadece yüzde 10'da kaldığı anımsatıldı.

"Amacımız, Avrupa elektrolizör üretiminin Avrupa'da kalmasını sağlamaktır." ifadesinin yer aldığı mektupta, bir teknoloji veya tedarik zincirinin kaybedilmesi durumunda bu geri getirmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Mektupta, AB'de hidrojen alanında yapılacak açık artırmalarda yerel firmaların avantajlı hale getirilmesi ve üretim sürecinin belirli bölümlerinin Avrupa'da yer almasını sağlayacak tedbirler uygulaması istendi.


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