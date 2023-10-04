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Dünya

AB, hava yolculuğunda "bagaj sıkıntısını" gidermek istiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), hava yolu yolculuklarında farklı kabin bagaj uygulamalarından kaynaklı sorunların giderilmesi talebinde bulundu.

Ata Ufuk Şeker  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
AB, hava yolculuğunda "bagaj sıkıntısını" gidermek istiyor

Brüksel

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hava yolu firmalarının el bagajlarına yönelik kural farklılıklarının giderilmesine yönelik tavsiye niteliği taşıyan karar tasarısı kabul edildi.

Hava yolculuklarında kabin bagajlarında yaşanan sorunları çözmeyi amaçlayan tasarıda, bagaj boyutları ve fiyatlandırma konusunda tek tip kurala ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Tasarıda, vatandaşların hava yolculuklarında bagajlarına ilişkin farklı kurallardan rahatsız olduğu ve bu konuda AB mevzuatları çerçevesinde çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

El bagajlarına ilişkin farklı kuralların hava yollarında gizli ücretlendirmeye neden olduğu ve fiyat karşılaştırması yapmayı zorlaştırdığı ifade edilen tasarıda, kural uyumsuzluğunun özellikle farklı hava yolu şirketleri arasında aktarma yapan yolcuları etkilediğine işaret edildi.

Tasarıda, Komisyon'un AB hava hizmetleri mevzuatını gözden geçirirken Avrupa Adalet Divanı'nın ilgili kararlarını tam olarak uygulaması gerektiği de hatırlatıldı.

Avrupa Adalet Divanı'nın daha önce el bagajının ağırlık ve boyutları açısından makul gereklilikleri karşılaması, el bagajı için ek ücret talep edilemeyeceği yönünde karar aldığının anımsatıldığı tasarıda, yeni mevzuatın koltuk belirleme ücretleri gibi diğer gizli maliyetleri de göz önüne alarak hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Avrupa ülkelerinde hava yolu seyahatlerinde firmaların farklı bagaj uygulamaları bulunuyor.

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