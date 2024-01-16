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Dünya

AB, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği (AB), Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Melike Pala  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
AB, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacak

Ankara

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Sinvar'ın AB'nin "terörist" listesine dahil edildiği, bu kararın Hamas'ın oluşturduğu tehdit ve 7 Ekim 2023'te İsrail’e yönelik saldırıları nedeniyle alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Sinvar'ın AB ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulacağı aktarılan açıklamada, Sinvar'ın Avrupa'da herhangi bir mal varlığı olup olmadığı bilgisi verilmedi.

Söz konusu yaptırımın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

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