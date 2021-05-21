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Dünya

AB, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.05.2021
AB, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Brüksel

Michel, ateşkesin duyurulmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

"11 gündür süren çatışmayı sonlandıran İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladım." ifadesini kullanan Michel, barış ve güvenlik fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesini kabul ettiği bildirilmişti.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00’de başlayacağını doğrulamıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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