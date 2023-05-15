Dolar
19.67
Euro
21.42
Altın
2,015.02
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,501.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, fosil yakıtla büyümenin bittiği görüşünde

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, fosil yakıtları merkeze alan büyüme modeli eğiliminin geçtiğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 15.05.2023 - Güncelleme : 15.05.2023
AB, fosil yakıtla büyümenin bittiği görüşünde

Brüksel

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen "Büyümenin Ötesinde" adlı konferansın açılışında konuştu.

"Fosil yakıtlara odaklanan bir büyüme modeli artık geçerliliğini yitirdi." ifadesini kullanan von der Leyen, ekonomilerin hızlı biçimde karbondan arınması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, bu nedenle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı hazırladıklarını anımsatarak, bugün temiz enerji temelli döngüsel ekonomi inşa etmenin en önemli ekonomik sınamalardan biri olduğuna işaret etti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etme ve iklim dostu bir kıtaya dönme planı olmadığını dile getiren von der Leyen, bunun aynı zamanda refah, sorumlu ve dayanıklı bir ekonomik büyüme modeli içerdiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Uzun vadede ancak sürdürülebilir bir ekonomi güçlü olabilir. Yalnızca sürdürülebilir bir ekonomi daha sağlıklı ve daha adil bir yarın için yatırım yapacak kaynaklara sahip olabilir." diye konuştu.

Temiz teknolojiler için araştırma ve geliştirmeyi hızlandıracak araçları sürdürülebilir bir ekonominin üretebileceğini ve bunun sosyal hedeflere de katkı sağlayacağını ifade eden von der Leyen, "Bugün fosil yakıtlı büyüme modelini geride bırakıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Anadolu, tatbikata katılmak için İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
YSK: Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gidilecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Benzer haberler

AB, fosil yakıtla büyümenin bittiği görüşünde

AB, fosil yakıtla büyümenin bittiği görüşünde

AB'nin G7 önceliği Ukrayna, yaptırımlar ve Çin olacak

Türkiye'deki seçimler dünya basınında geniş yer buldu

AB: Türkiye'deki seçimlere katılımın yüksekliği büyük kazanım

AB: Türkiye'deki seçimlere katılımın yüksekliği büyük kazanım
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta sert düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi martta sert düştü
AB, büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti

AB, büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet