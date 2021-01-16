Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı alınmasından memnun

AB, Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı alınmasını memnuniyetle karşıladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.01.2021
AB, Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı alınmasından memnun

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, konuyla ilgili açıklamasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnameyi yayımlamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi. 

Katılımcı, temsiliyetin ve hesap verilebilirliğin sağlandığı demokratik kurumların Filistin'in kendini yönetmesi ve devlet olması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Stano, AB olarak daha önce Filistin'e özgür, adil ve kapsayıcı seçimler düzenlenmesi amacıyla destek verdiklerini belirtti.

Stano, "AB, seçim sürecini desteklemek için ilgili aktörlerle çalışmaya hazırdır. AB ayrıca İsrail makamlarına Filistin topraklarında seçim düzenlenmesinin kolaylaştırılması konusunda çağrıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmış, Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısı en yüksek düzeye ulaştı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı

Benzer haberler

AB, Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı alınmasından memnun

AB, Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı alınmasından memnun

Filistin'de seçim kararının ardından bölünme dönemi bitecek mi?

Filistin Seçim Komitesi Başkanı Nasır: İstanbul'daki görüşmeler seçim kararının alınmasında yardımcı oldu

Filistin'de devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 yıl aradan sonra neden şimdi yapılıyor?

Filistin'de devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 yıl aradan sonra neden şimdi yapılıyor?
Türkiye Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı

Türkiye Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı
Filistin'de siyasi gruplar ve kurumlar seçim kararından memnun

Filistin'de siyasi gruplar ve kurumlar seçim kararından memnun