Euro
9.76
Dolar
8.27
BIST 100
1,235.55
Altın
1,878.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan göreve başladı - VTR
logo
Dünya

AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak

Avrupa Birliği ve Birlik üyesi ülkeler, Esed rejiminin mültecilerin Suriye'ye geri dönüşü konusunda düzenlediği konferansa katılmayacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.11.2020
AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, kendisinin ve bazı AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 11-12 Kasım'da Şam'da düzenlenmesi planlanan konferansa davet edildiklerini bildirdi.

"AB ve AB üyesi ülkeler bu konferansa katılmayacaktır." ifadesini kullanan Borrell, şu anda önceliğin Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşleri için gerekli şartların uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanması ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Suriye'nin tamamına engelsiz erişimi olması gerektiğini vurguladı.

Borrell, bu nedenle konferansın erken olduğunu, Suriye'deki koşulların geniş çaplı gönüllü geri dönüşlere izin vermediğine işaret etti.

Sınırlı sayıdaki dönüşlerin birçok engeli ve tehdidi gözler önüne serdiğini aktaran Borrell, bunlar arasında zorla askere alma, ayrım gözetmeksizin yapılan gözaltılar, işkence, fiziki ve cinsel şiddet, konuta erişimde ayrımcılık, temel hizmetlerin bulunmaması gibi unsurları sıraladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'kentleri en az 15 gün karantinaya alın' çağrısı
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Barış müzakerelerinin güçlü ismi FKÖ Genel Sekreteri Ureykat koronavirüse yenik düştü
'Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik'

Benzer haberler

AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz

AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz

AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak

AB: Bizi hasım görmeyen bir ABD Başkanı ile çalışacağımız için memnunuz

AB Konseyi Başkanı Michel'den 'Avrupa'da imam eğitimi için enstitü kurulması' önerisi

AB Konseyi Başkanı Michel'den 'Avrupa'da imam eğitimi için enstitü kurulması' önerisi
AB, Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz alacak

AB, Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz alacak
ABD-Avrupa ilişkilerinde Biden ile daha olumlu hava bekleniyor

ABD-Avrupa ilişkilerinde Biden ile daha olumlu hava bekleniyor