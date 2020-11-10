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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Ureykat'ın ölümü Filistin için büyük kayıp

Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat'ın hayatını kaybetmesinin Filistin ve halkı için büyük kayıp olduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 10.11.2020
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Ureykat'ın ölümü Filistin için büyük kayıp

Kudüs

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 65 yaşındaki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Ureykat'ın ailesine başsağlığı dileyen Abbas, "Filistin davasının karşı karşıya olduğu bu zor koşullarda, büyük mücadeleci, bir kardeş, bir arkadaş olan Dr. Ureykat'ın aramızdan ayrılması Filistin ve halkımız için büyük kayıp ve bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi 

Abbas, Ureykat'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Filistin'de 3 gün yas ilan ederken, bayrakların da yarıya indirilmesi talimatını verdi.

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat’ın 8 Ekim'deki Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine 23 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden İsrail'e ait Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'ne nakledilmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Ureykat'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti. 

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