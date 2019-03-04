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Dünya

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

Esed rejimine yönelik yaptırım listesine 7 Suriye rejimi yetkilisi eklendi.

Yusuf Hatip  | 04.03.2019
AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 7 rejim yetkilisini ekleme kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, rejim yanlısı 7 ismin daha listeye eklendiği ve yaptırım listesindeki rejim yanlısı toplam 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağıyla mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı kaydedildi.

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