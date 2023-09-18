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Ekonomi

Ukrayna, tahıl ithalatını yasaklayan AB ülkelerine dava açmaya hazırlanıyor

Ata Ufuk Şeker  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Ukrayna, tahıl ithalatını yasaklayan AB ülkelerine dava açmaya hazırlanıyor

Brüksel

Ukrayna, kendisinden tahıl ve gıda ürünleri ithalatını yasaklama kararı alan Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya karşı hukuki süreç başlatmayı planlıyor.

Ukrayna Ticaret Temsilcisi Taras Kachka, Politico internete sitesine, Ukrayna ile bazı AB üyesi ülkeler arasında tarım ve gıda ürünleri ithalatı konusunda yaşanan sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın tarım ürünlerine uygulanan ithalat yasağı nedeniyle Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açacağını belirten Kachka, "Bu eylemlerin hukuken yanlış olduğunu kanıtlamak çok önem taşıyor. Bu yüzden yarın hukuki işlemlere başlayacağız." ifadesini kullandı.

Kachka, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın Brüksel'e karşı açık biçimde meydan okumasının sadece AB'nin iç meselesi olmadığını, bunun uluslararası ticaret ortaklarının Brüksel'e güveniyle ilgili bir konu olduğunu anlattı.

AB ülkelerinin ticaret politikalarının ve ticaret anlaşması müzakerelerinin AB Komisyonu yetkisinde olduğunu anımsatan Kachka, özellikle Macaristan ve Polonya'nın AB kurumlarının ticaret politikasındaki konumunu göz ardı eden yaklaşımının ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Kachka, AB üyesi ülkelerin ticaret ortaklarına karşı nasıl davrandıklarının ortaya çıkması amacıyla Ukrayna'nın bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açmayı planladığını belirtti.

Süreç hakkında

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Ukrayna'dan önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Ukrayna tarım ürünleri özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti.

Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamaya başlamıştı.

AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı.

Bu çerçevede, AB, 2 Mayıs'ta Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ithal etmemesini sağlayan geçici tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Polonya, Macaristan ve Slovakya, AB tedbirlerinin daha da uzatılmasını talep etmesine rağmen AB Komisyonu tarafından uzatılmamış ve 16 Eylül'de sona ermişti.

AB Komisyonu, Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithal edilmesine yasak getiren kararı uzatmamasıyla birlikte Polonya, Macaristan ve Slovakya kendi yasaklarını uygulayacaklarını duyurmuştu.

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