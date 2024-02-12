AB Dönem Başkanı Belçika'dan "Gazze'de soykırımın" engellenmesi mesajı
AB Dönem Başkanı Belçika'nın Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararını anımsatarak, İsrail'in saldırı düzenlediği Refah'ta durumun çok tehlikeli olduğu ve soykırımın engellenmesi gerektiği mesajını verdi.
Brüksel
Gennez, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'de düzenlenen gayri resmi toplantısının girişinde konuştu.
Gazze'deki durumu "Çağların en vahim insani krizi." olarak niteleyen Gennez, "Refah'taki durum çok ama çok tehlikeli. Bu nedenle masum sivilleri desteklemeyi sürdürmemiz, acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılmasını talep etmemiz ve ayrıca Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım talebinde bulunmamız çok önemli." dedi.
Gennez, şöyle devam etti:
"Aslında durumun açık olduğunu düşünüyorum. Gazze'de o kadar çok kişi mahsur kaldı ki insani durumun nereye varacağının ucu görünmüyor. Bu nedenle insani yardımın Gazze'dekilere ulaşması önemli. Böyle düşünen yalnızca Belçika değil. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykırımı önlemek için Gazze'ye daha fazla insani yardıma, daha fazla insani erişime ihtiyacımız olduğunu söyleyen bir emri var."
Gennez, daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail hakkında savaş suçu soruşturması açmasını istemiş, Belçika'nın Filistin devletini tanımayı düşündüğünü belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.