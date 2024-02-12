Dolar
30.71
Euro
33.05
Altın
2,014.24
ETH/USDT
2,547.50
BTC/USDT
49,367.00
BIST 100
9,174.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Dönem Başkanı Belçika'dan "Gazze'de soykırımın" engellenmesi mesajı

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararını anımsatarak, İsrail'in saldırı düzenlediği Refah'ta durumun çok tehlikeli olduğu ve soykırımın engellenmesi gerektiği mesajını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
AB Dönem Başkanı Belçika'dan "Gazze'de soykırımın" engellenmesi mesajı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Brüksel

Gennez, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'de düzenlenen gayri resmi toplantısının girişinde konuştu.

Gazze'deki durumu "Çağların en vahim insani krizi." olarak niteleyen Gennez, "Refah'taki durum çok ama çok tehlikeli. Bu nedenle masum sivilleri desteklemeyi sürdürmemiz, acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılmasını talep etmemiz ve ayrıca Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım talebinde bulunmamız çok önemli." dedi.

Gennez, şöyle devam etti:

"Aslında durumun açık olduğunu düşünüyorum. Gazze'de o kadar çok kişi mahsur kaldı ki insani durumun nereye varacağının ucu görünmüyor. Bu nedenle insani yardımın Gazze'dekilere ulaşması önemli. Böyle düşünen yalnızca Belçika değil. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykırımı önlemek için Gazze'ye daha fazla insani yardıma, daha fazla insani erişime ihtiyacımız olduğunu söyleyen bir emri var."

Gennez, daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail hakkında savaş suçu soruşturması açmasını istemiş, Belçika'nın Filistin devletini tanımayı düşündüğünü belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya canlı bağlantıdaki "o an"ı sordu
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş son yolculuğuna uğurlandı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı paylaşımı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah'a saldırılarında "olası savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar" var

Gazze Şeridi'nden çıkarılan İsrailli esirler aile evinde tutulduklarını ve futboldan konuştuklarını anlattı

Biden'ın, Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi

Biden'ın, Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi
Gazze’nin yaşam dolu bölgesi Muhaberat, İsrail saldırılarıyla moloz yığınına dönüştü

Gazze’nin yaşam dolu bölgesi Muhaberat, İsrail saldırılarıyla moloz yığınına dönüştü
Almanya, İsrail'e Refah kentindeki sivilleri "daha etkili şekilde koruma" çağırısında bulundu

Almanya, İsrail'e Refah kentindeki sivilleri "daha etkili şekilde koruma" çağırısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet